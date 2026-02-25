fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Sesko ræðir um bekkjarsetu sína og hvað fer í gegnum huga hans

Dramatík og læti á Ítalíu – Tyrkirnir sterkari í framlengingu

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 22:38

Juventus féll úr leik í Meistaradeildinni eftir dramatískt einvígi gegn Galatasaray, þrátt fyrir 3-2 sigur eftir framlengingu í síðari leik liðanna.

Ítalska liðið byrjaði af krafti og komst yfir úr vítaspyrnu á 37. mínútu þegar Manuel Locatelli skoraði. Juventus bætti svo við tveimur mörkum í síðari hálfleik, þar sem Federico Gatti og Weston McKennie komu boltanum í netið og virtist liðið vera á góðri leið með að snúa einvíginu sér í vil.

Lloyd Kelly fékk rautt spjald í upphafi síðari hálfleiks og munaði um það fyrir Juventus.

Staðan var 3-0 eftir venjulegan leiktíma og því þurfti að framlengja. Þar reyndist tyrkneska liðið hins vegar sterkara á lokakaflanum.

Victor Osimhen minnkaði muninn snemma í framlengingunni og þegar leið á leikinn bætti Barış Yılmaz við öðru marki Galatasaray sem reyndist gulltrygging.

Samanlagt vann Galatasaray einvígið 7-5 og tryggði sér sæti í næstu umferð.

