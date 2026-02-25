Dramatík og læti á Ítalíu – Tyrkirnir sterkari í framlengingu

Juventus féll úr leik í Meistaradeildinni eftir dramatískt einvígi gegn Galatasaray, þrátt fyrir 3-2 sigur eftir framlengingu í síðari leik liðanna.
Ítalska liðið byrjaði af krafti og komst yfir úr vítaspyrnu á 37. mínútu þegar Manuel Locatelli skoraði. Juventus bætti svo við tveimur mörkum í síðari hálfleik, þar sem Federico Gatti og Weston McKennie komu boltanum í netið og virtist liðið vera á góðri leið með að snúa einvíginu sér í vil.
Lloyd Kelly fékk rautt spjald í upphafi síðari hálfleiks og munaði um það fyrir Juventus.
Staðan var 3-0 eftir venjulegan leiktíma og því þurfti að framlengja. Þar reyndist tyrkneska liðið hins vegar sterkara á lokakaflanum.
Victor Osimhen minnkaði muninn snemma í framlengingunni og þegar leið á leikinn bætti Barış Yılmaz við öðru marki Galatasaray sem reyndist gulltrygging.
Samanlagt vann Galatasaray einvígið 7-5 og tryggði sér sæti í næstu umferð.