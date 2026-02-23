Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“

Manchester United tryggði sér nauman 1-0 sigur á Everton á útivelli í leik sem einkenndist af mikilli baráttu og fáum færum. Benjamin Sesko skoraði eina mark leiksins.
Gary Neville, fyrrum leikmaður United, sagði eftir leik: „Þetta var hreinn þrekraunaleikur, algjör barátta.“ Hann bætti við að David Moyes hlyti að vera svekktur. „Liðið hans lagði gríðarlega vinnu í leikinn og fékk fjölda hornspyrna í seinni hálfleik.“
Neville hrósaði þó United fyrir varnarleikinn. „Þeir stóðu af sér pressuna, sem þeir hafa ekki alltaf gert á tímabilinu.“
Michael Carrick var hins vegar ánægður með niðurstöðuna. „Hann er með stórt bros á vör. Skiptingin vann leikinn fyrir þá,“ sagði Neville og vísaði til hetjunnar Benjamin Sesko.
„Sesko bjargar þeim enn á ný. Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur, því þeir voru ekki upp á sitt besta,“ bætti Neville við.