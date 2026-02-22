Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Ísland mætir Mexíkó aðfaranótt fimmtudags ytra í æfingaleik sem er spilaður utan opinbers landsleikjaglugga og samanstendur að mestu af mönnum sem spila hér heima.
„Ef við tölum hreint út er manni alveg nákvæmlega sama um þennan landsleik, einhver æfingaleikur um miðja nótt í Mexíkó með Bestu deildarliði,“ sagði Hörður.
„Það er auðvitað gaman að sjá Gylfa aftur í landsliðinu og svo kemur Jói Berg þarna inn. Enn þess utan er manni alveg slétt, ef ég á að tala frá hjartanu,“ bætti hann við.
„Eina í þessu er að maður getur samglaðst góðum Bestu deildarleikmönnum á ferilskrána,“ sagði Helgi að endingu um málið.
Þátturinn er í spilaranum.