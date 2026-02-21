Hvetur Ívar til að spá ekki í verðmiðanum – Gerði samanburð og segir niðurstöðuna góða

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Ívar Örn Árnason gekk í raðir Breiðabliks frá KA á dögunum, en Blikar höfðu verið í leit að miðverði. Í Dr. Football var talað um að verðmiðinn værir 14 milljónir króna.
„Ívar þarf ekki að pæla í neinum verðmiða. Hann ákvað hann ekki og Breiðablik vantaði hafsent,“ sagði Hörður um málið.
„Þetta er talsverður peningur en ef þú sækir ekki Ívar er helst lausnin að sækja erlendan hafsent og fyrir hann þarftu að borga húsnæði, redda honum bíl. Á tveimur árum eða svo kemur þetta bara út á það sama og að fá erlendan hafsent án kaupverðs.
Ívar hefur verið virkilega góður og Breiðablik veit nákvæmlega hvað það er að kaupa. Mér finnst það fagnarðarefni að á síðustu árum hafa félögin keypt þá leikmenn sem þeir vilja.“
