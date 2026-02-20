Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði

Það kemur ekki til greina hjá Arsenal að losa sig við Ebereche Eze í sumar, þrátt fyrir erfiðu fyrstu mánuði kappans á Emirates-leikvanginum.
Football Insider segir frá þessu, en Eze hefur átt erfitt með að fá mínútur í liði Mikel Arteta, eftir að hafa verið keyptur frá Crystal Palace á upp undir 70 milljónir punda.
Forráðamenn Arsenal hafa þó trú á að tíminn muni leiða í ljós að kaupin á Englendingnum hafi verið rétt ákvörðun. Hann fær því allavega næsta tímabil til að sanna virði sitt.
Hinn 27 ára gamli Eze hefur skorað fimm mörk og lagt upp sex fyrir Arsenal í 34 leikjum.