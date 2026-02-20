fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 20. febrúar 2026 20:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Manchester United goðsögnin Wayne Rooney segit vonast til þess að Pep Guardiola verði áfram knattspyrnustjóri Manchester City eftir tímabilið.

Guardiola hefur stýrt City frá árinu 2016 og unnið sex úrvalsdeildartitla. Óvissa ríkir þó um framtíð hans og búist er við að ákvörðun verði tekin undir lok tímabilsins.

„Ég vona að hann verði áfram því hann er frábær fyrir úrvalsdeildina. Maður vill hafa bestu stjórana þar. Hann hefur sett viðmið síðasta áratuginn sem allir aðrir þurfa að miða sig við,“ segir Rooney.

Rooney telur að ef Guardiola fari eigi City að reyna að fá Vincent Kompany, núverandi stjóra Bayern Munchen og fyrrum fyrirliða City.

„Hann þekkir félagið og lítur út fyrir að hafa lært mikið af Pep. Ég held að Pep muni hafa áhrif á valið ef hann fer,“ bætti Rooney við.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 35 mínútum
Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Miðasalan hafin fyrir Íslendinga
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
PSG kannar stöðuna á Erling Haaland
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn

Mest lesið

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur

Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst

Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans

Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Til í að hafna enskum stórliðum fyrir draumaáfangastaðinn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni

Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára
433Sport
Í gær
Lið Loga og Alberts í góðum málum
433Sport
Í gær

Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina

Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina
433Sport
Í gær
Spánn er fyrsti kostur Vlahovic
433Sport
Í gær
Liverpool heimsækir sama völlinn tvisvar á þremur sólarhringum
433Sport
Í gær

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið
433Sport
Í gær

Palace tókst ekki að vinna – Gísli í sigurliði

Palace tókst ekki að vinna – Gísli í sigurliði
433Sport
Í gær
Nýju Íslendingarnir byrjuðu í naumu tapi – Glæsilegur sigur Forest í Tyrklandi
433Sport
Í gær
United sér á eftir verðmiðanum sem félagið skellti á Rashford