Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn

Manchester United goðsögnin Wayne Rooney segit vonast til þess að Pep Guardiola verði áfram knattspyrnustjóri Manchester City eftir tímabilið.
Guardiola hefur stýrt City frá árinu 2016 og unnið sex úrvalsdeildartitla. Óvissa ríkir þó um framtíð hans og búist er við að ákvörðun verði tekin undir lok tímabilsins.
„Ég vona að hann verði áfram því hann er frábær fyrir úrvalsdeildina. Maður vill hafa bestu stjórana þar. Hann hefur sett viðmið síðasta áratuginn sem allir aðrir þurfa að miða sig við,“ segir Rooney.
Rooney telur að ef Guardiola fari eigi City að reyna að fá Vincent Kompany, núverandi stjóra Bayern Munchen og fyrrum fyrirliða City.
„Hann þekkir félagið og lítur út fyrir að hafa lært mikið af Pep. Ég held að Pep muni hafa áhrif á valið ef hann fer,“ bætti Rooney við.