Hiti á fréttamannafundi í Laugardal: Ágúst þjarmaði að Þorsteini – „Er það eitthvað flókið?“

Ágúst Orri Arnarson, fréttamaður Sýnar, þjarmaði að Þorsteini Halldórssyni, þjálfara íslenska kvennalandsliðsins, varðandi það að liðið hafi ekki spilað leiki í síðasta opinbera landsleikjaglugga.
Ísland spilaði enga leiki í glugganum í nóvember, á meðan mörg önnur landslið voru á ferðinni. KSÍ fór ekki leynt með það fyrir áramót að ástæðurnar væru fjárhagslegar.
Ágúst vildi þó fá álit Þorsteins á þessu á fundinum í dag, hvar Þorsteinn opinberaði hópinn fyrir fyrstu leiki í undankeppni HM, gegn Spáni og Englandi.
Þorsteinn svaraði Ágústi á þann veg að hann þyrfti að spyrja fólkið í stöðunum fyrir ofan sig, þau sjái um þessi mál. Ágúst saumaði þó áfram að Þorsteini, spurði hann út í þær ástæður sem honum hafi verið gefnar.
„Er það eitthvað flókið, að það þurfi að spyrja fólkið sem er fyrir ofan mig?“ spurði Þorsteinn þá, en gaf Ágústi að lokum áðurnefnda ástæðu, þær hafi verið fjárhagslegar.
Þess má geta að Ísland mætir heimsmeisturum Spánar 3. mars og Evrópumeisturum Englands fjórum dögum síðar. Báðir leikir fara fram ytra.