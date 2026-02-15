Sjáðu markið – Ronaldo skoraði í endurkomu sinni eftir verkfallið

Cristiano Ronaldo sneri aftur með látum fyrir Al-Nassr og skoraði eftir aðeins 18 mínútur í fyrsta leik sínum eftir þriggja leikja fjarveru.
Portúgalska stórstjarnan, sem varð 41 árs fyrr í mánuðinum, kom Al-Nassr í 1-0 útisiglingu gegn Al-Fateh í mikilvægum leik í titilbaráttunni í sádi-arabísku deildinni. Al-Nassr fór inn í leikinn í þriðja sæti, fjórum stigum á eftir toppliði Al-Hilal.
Ronaldo sýndi engin merki um ryð eftir hléið. Hann skoraði með föstu skoti í lofti eftir fyrirgjöf frá Sadio Mané og fagnaði með sínu þekkta „Siu“-fagni við mikinn fögnuð stuðningsmanna.
Markið var hans 962. á ferlinum og er hann því 38 mörkum frá því að ná 1.000 marka markinu. Hann hefur nú skorað 19 mörk í 23 leikjum á tímabilinu.
Ronaldo bar fyrirliðabandið og naut áfram mikilla vinsælda meðal stuðningsmanna, sem hylltu hann þrátt fyrir fjarveruna. Endurkoma hans gæti reynst Al-Nassr afar dýrmæt í titilbaráttunni.
🔵🟡🔙 Cristiano Ronaldo scores his career goal number 962 as soon as he returns in Al Nassr squad.
The first one since turning 41. 🎂@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/PoJuyGeiAJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026