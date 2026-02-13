Arne Slot staðfestir að meiðslin séu alvarleg

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, staðfesti að japanski landsliðsmaðurinn Wataru Endo verði frá keppni um hríð eftir að hafa meiðst í sigri liðsins gegn Sunderland.
Endo fór meiddur af velli og í kjölfarið hafa áhyggjur vaknað meðal stuðningsmanna Liverpool. Slot segir ljóst að um talsverð meiðsli sé að ræða, þó endanlegt mat liggi ekki enn fyrir.
„Þetta er meiðsli á fæti. Við þurfum enn að meta stöðuna nánar, en það er ljóst að hann verður frá í nokkuð langan tíma,“ sagði Slot.
Hann benti jafnframt á mikilvægi Endo fyrir liðið vegna fjölhæfni hans. „Við megum ekki gleyma því að hann er góður miðvörður og miðjumaður líka. Við erum ekki með of marga valkosti í þessum stöðum og því verðum við viðkvæmir ef fleiri meiðast.“
Slot lagði áherslu á að nú skipti mestu máli að halda öðrum leikmönnum heilum. „Við þurfum einfaldlega að reyna að tryggja að þeir leikmenn sem eru heilir haldist heilir,“ bætti hann við.
Meiðsli Endo eru því áfall fyrir Liverpool á mikilvægu tímabili.