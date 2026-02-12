Þorvaldur telur að framkvæmdir við Laugardalsvöll haldi áfram í ár – Þetta er næsta skref

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, telur að framkvæmdir muni halda áfram við Laugardalsvöll í ár. Miðað við fundargerð KSí er næsta skref að laga aðstöðu fyrir leikmenn og fjölmiðla.
Búningsklefar fyrir leikmenn eru löngu komnir til ára sinna og standast ekki þær kröfur sem UEFA og FIFA gera til leikvanga í dag.
Nýr flötur var lagður á Laugardalsvöll fyrir síðasta sumar og heppnaðist sú framkvæmd vel.
„Eysteinn Pétur framkvæmdastjóri fór yfir nokkur atriði tengd Laugardalsvelli og rekstrihans, m.a. samskipti við Reykjavíkurborg vegna rekstrarsamnings og annarra mála. Þá fór Ingi Sigurðsson yfir mál sem verða rædd á næsta fundi hjá Þjóðarleikvangi ehf,“ sagði í fundargerð og næst tók Þorvaldur til máls.
„Þorvaldur formaður fór yfir stöðu mála varðandi skólaþorpið sem er risið á bílastæði vallarins, aðgengismál og fleira. Vonast er til að vinna við næsta áfanga í uppfærslu og endurbótum á Laugardalsvelli (aðstaða keppenda og fjölmiðla) geti hafist á árinu. “