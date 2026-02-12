ÍBV staðfestir komu Liam Jeffs frá Þrótti

Knattspyrnumaðurinn Liam Daði Jeffs hefur gengið til liðs við ÍBV en hann kemur frá Þrótti Reykjavík, hann gerði fjögurra ára samning við knattspyrnudeildina.
Liam er uppalinn í Vestmannaeyjum en foreldrar hans eru Ian Jeffs og Sigríður Ása Friðriksdóttir sem hafa bæði unnið magnað starf fyrir knattspyrnudeild ÍBV.
Liam verður tvítugur á árinu en hann lék með ÍBV upp alla yngri flokkana, allt þar til hann flutti á höfuðborgarsvæðið á 16. aldursári. Hann var lykilmaður í liði Þróttar á tímabilinu en hann skoraði 10 mörk í þeim 24 leikjum sem hann spilaði með liðinu í Íslandsmótinu þegar Þróttarar rétt misstu af sæti í efstu deild.
Lengi vel var Liam miðjumaður en hann færði sig framar á völlinn síðustu árin sín í yngri flokkunum og var orðinn góður sóknarmaður í 2. flokki þegar hann fór að fá fleiri tækifæri í meistaraflokki Þróttar.