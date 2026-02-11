Fjölskyldufaðir lést án þess að ná að kveðja – „Því miður komu þær degi of seint“

Enska félagið Kings Park Rangers hefur staðfest að leikmaður liðsins, Saburi Olayinka Adeniji, sé látinn eftir að hafa hlotið alvarlegan heilaáverka í janúar.
Adeniji var lagður inn á sjúkrahús 15. janúar, en lést 6. febrúar, aðeins degi áður en eiginkona hans og fjögurra ára dóttir komu til Bretlands frá Nígeríu.
„Það er með mikilli sorg sem við tilkynnum að leikmaður okkar númer 17, Saburi Adeniji, er látinn. Hann barðist svo hart fyrir því að vera hér þegar fjölskyldan kæmi. Því miður komu þær degi of seint,“ segir meðal annars í yfirlýsingu félagsins.
Söfnun var sett af stað fyrir fjölskylduna og verður féð nýtt í menntun dóttur Saburi í Nígeríu.