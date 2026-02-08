Á leið í fjögurra leikja bann fyrir gróft brot í gær

Cristian Romero, varnarmaður Tottenham, á yfir höfði sér fjögurra leikja bann eftir að hafa fengið rautt spjald fyrir grófa tæklingu á Casemiro í leik gegn Manchester United um helgina.
Atvikið átti sér stað um miðjan fyrri hálfleik á Old Trafford þegar Romero fór í tæklingu með takkann uppi fyrir ofan ökkla Casemiro. Dómarinn taldi brotið vera af miklu afli og sýndi Argentínumanninum beint rautt spjald.
Tottenham varð þar með manni færra og skömmu síðar nýtti Manchester United sér liðsmuninn þegar Bryan Mbeumo skoraði eftir vel útfærða hornspyrnu.
Samkvæmt reglum ensku úrvalsdeildarinnar fær leikmaður sem fær sitt annað rauða spjald á sama tímabili lengra bann. Venjulega eru þrír leikir fyrir alvarlegt brot, en annað rautt spjald bætir við einum leik.
Romero mun því missa af mikilvægum deildarleikjum gegn Newcastle, Arsenal í grannaslag Norður-Lundúna, Fulham og Crystal Palace. Það er talsvert áfall fyrir Tottenham á krefjandi kafla tímabilsins