Hjálmar: „Hann er bara goðsögn í lífinu“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Böðvar Böðvarsson fór frá FH til ÍA á dögunum og vakti það mikla athygli, en FH sá ekki lengur not fyrir leikmanninn, sem hefur verið lykilmaður í mörg ár.
„Hann er bara goðsögn í FH og lífinu,“ sagði Hjálmar um Böðvar.
Í viðtali við 433.is sagði Böðvar meðal annars að hann væri ekki reiður ákvörðun uppeldisfélags síns þó hann væri ósammála henni.
„Mér fannst stórmannlegt af honum að vera ekki með neitt skítkast í FH eða Jóa Kalla,“ sagði þáttastjórnandinn.
„Þetta er frábær drengur og ég hef engar áhyggjur af honum á Skaganum,“ sagði Hjálmar.
Skagamenn eru stórhuga fyrir sumarið í Bestu deildinni og hafa einnig fengið Guðmund Þórarinsson og Gísla Eyjólfsson. „Þetta er rosalegur gluggi hjá Skaganum,“ sagði Helgi.
