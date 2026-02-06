Kári feginn því í dag að fólk í Laugardalnum vildi ekki fá hann til starfa – Hefði ekki neinn áhuga á starfinu í dag

Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi hefur ekki áhuga á því að starfa sem yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ. Hann sóttist eftir starfinu á árum áður.
Í löngu viðtali við Chess after Dark telur hann að KSÍ hafi gert stór mistök að hafa ekki fengið inn mann í starf sem myndi halda samfellu í starfi landsliðsins. Hann telur að sá árangur sem náðist með gullkynslóð Íslands hafi tapast og að þekkingin í Laugardalnum sé ekki lengur til staðar til að ná þeim árangri sem náðist þar.
Kári sóttist eftir starfi hjá KSÍ árið 2021 þegar Guðni Bergsson var formaður KSÍ, Arnar Þór Viðarsson hafði þá tekið við landsliðinu og Kári var að íhuga að leggja skóna á hilluna.
Þessar pælingar voru opinberar en KSÍ hafði ekki áhuga, Kári sem lék þá með Víking fór í þetta starf hjá uppeldisfélagi sínu og hefur skilað ótrúlegum árangri.
Hann var spurður að því hvort hann væri feginn í dag að hafa ekki fengið starfið. „Já, ekki spurning,“ sagði Kári.
Hann var svo spurður að því hvort hann hefði áhuga á því í dag, hann var ekki lengi að svara. „Nei,“ svaraði Kári sem lék 90 landsleiki fyrir hönd Íslands og tók þátt á EM 2016 og HM 2018.