Þurfa ekki að borga krónu ef allt fer á versta veg

Nuno Espirito Santo gæti misst starf sitt hjá West Ham United án þess að fá starfslokagreiðslur ef félagið fellur úr ensku úrvalsdeildinni. Þetta kemur fram hjá The Athletic.
Nuno, sem er 52 ára, skrifaði undir þriggja ára samning við West Ham en í samningnum var sett inn ákvæði sem ver félagið fjárhagslega ef fall yrði raunin.
Samkvæmt því fengi hann engar bætur yrði honum sagt upp eftir fall.
Staða West Ham er erfið um þessar mundir. Liðið situr í 18. sæti deildarinnar og er sex stigum á eftir Nottingham Forest sem er fyrir ofan fallsæti.
Þrýstingurinn á stjórann hefur því aukist eftir slakt gengi. Næstu vikur gætu ráðið miklu um framtíð hans hjá félaginu, enda getur fall haft bæði íþróttalegar og fjárhagslegar afleiðingar fyrir Lundúnaliðið.