Hefur æft með Arsenal en er að semja við Celtic

Skoska stórliðið Celtic er komið langt í viðræðum um að fá Alex Oxlade-Chamberlain í sínar raðir. Miðjumaðurinn, sem er 32 ára, er samningslaus og gæti því gengið til liðs við félagið án félagaskipta.
Áhugi Celtic á leikmanninum kom fyrst fram fyrr í vikunni og þrátt fyrir að Oxlade-Chamberlain hafi fleiri kosti til skoðunar eru Skotar orðnir bjartsýnni á að klára málið. Ef viðræður halda áfram í jákvæðan farveg gæti hann farið í læknisskoðun um helgina.
Oxlade-Chamberlain hefur æft með Arsenal frá því að hann og Besiktas slitu samningi sínum í ágúst. Hann á að baki langan feril í ensku úrvalsdeildinni, meðal annars með Arsenal og Liverpool.
Knattspyrnustjórinn Martin O’Neill staðfesti að viðræður ættu sér stað og nefndi að leikmaðurinn hefði haldið sér í formi með æfingum hjá Arsenal.
Takist samningar gæti Celtic fengið reynslumikinn leikmann sem styrkir miðjuna fyrir komandi verkefni.