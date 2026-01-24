Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer

Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, segir að Cole Palmer sé mjög ánægður á Stamford Bridge þrátt fyrir fregnir um að enski landsliðsmaðurinn sakni norðurhluta Englands og vilji þangað á ný.
Palmer, sem er 23 ára og ólst upp í Manchester, hefur verið orðaður við Manchester United að undanförnu. Talið er að hann hafi stutt United í æsku, þrátt fyrir að hafa svo komið upp úr akademíu Manchester City áður en hann gekk til liðs við Chelsea sumarið 2023 fyrir 42,5 milljónir punda.
„Ég hef rætt oft við Cole og hann virðist, og er, mjög ánægður hér. Hann er stór hluti af langtímaáætlunum okkar og algjör lykilleikmaður,“ segir Rosenior.
Palmer hefur verið hvað besti leikmaður Chelsea frá komu sinni en hefur kappinn glímt mikið við meiðsli á þessari leiktíð.