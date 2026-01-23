Hár verðmiði fælir United og fleiri félög frá

RB Leipzig hefur sett 87 milljóna punda verðmiða á kantmanninn Yan Diomande, eða um 100 milljónir evra, sem hefur haft þau áhrif að áhugasöm félög hika við að leggja fram tilboð í þessum mánuði. Nokkur af stærstu félögum Evrópu fylgjast þó grannt með leikmanninum.
Tottenham, Liverpool og Manchester United eru meðal þeirra liða sem hafa Diomande á ratsjánni, auk Paris Saint-Germain og Bayern München.
Þrátt fyrir mikinn áhuga er talið að félög séu ekki tilbúin að greiða svo háa upphæð að svo stöddu.
Diomande, sem er 19 ára gamall kantmaður frá Fílabeinsströndinni, er því líklegur til að verða eitt heitasta nafnið á félagaskiptamarkaðnum í sumar, sérstaklega ef hann heldur áfram að bæta frammistöðu sína.
Ungstirnið vakti mikla athygli á Afríkukeppni landsliða þar sem Fílabeinsströndin náði í átta liða úrslit. Þá hefur hann þegar skorað sex mörk fyrir RB Leipzig á yfirstandandi tímabili og sýnt að hann á framtíðina fyrir sér á hæsta stigi.