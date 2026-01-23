Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur gekk í raðir ÍA á dögunum frá Noah í Armeníu og sneri þar með heim eftir farsælan feril í atvinnumennsku, þar sem hann kom víða við.
„Staðan var þannig að ég var á leið út aftur 7. eða 8. janúar en náði svo að lokum samkomulagi um að fá að koma heim og þá voru allt í einu 10-15 hlutir sem þurfti að horfast í augu við og tækla. En þetta eru jákvæðar breytingar og spennandi,“ sagði Guðmundur í þættinum.
Þegar Guðmundur fékk að vita að hann fengi að koma heim fór hann í það að ræða við lið hér á landi.
„Það var ekkert búið að skoða neitt varðandi framhaldið. Þetta var flókið, ég vildi sýna liðinu úti virðingu og leysa allt með þeim áður en ég færi að skoða hvernig framhaldið yrði. Það voru ekki neinar viðræður. Það höfðu einhver lið hlerað mig en ég sagði alltaf stöðuna eins og hún var, ég væri samningsbundinn og að reyna að leysa það.
Það voru ansi mörg lið sem athuguðu hvernig staðan væri og ég er stoltur og þakklátur því. Ég vissi ekki hvernig það yrði og svo heyrir maður mikið í umræðunni, af því ég hef fylgst mikið með fótboltanum heima undanfarin tvö ár, að eldri leikmenn eru ekki beint í tísku. En ég er þakklátur fyrir að mörg lið höfðu greinilega trú á mér.“
Guðmundur stóð frammi fyrir erfiðu vali áður en hann gekk í raðir ÍA, en FH vildi hann til að mynda einnig.
„Ég fór á fund með FH og get ekki hrósað þeim nógu mikið, þekki auðvitað Jóa Kalla, Davíð og Árna Frey. Að lokum var þetta mjög erfið ákvörðun. Ég vildi vanda valið vel, geri mér grein fyrir að ég á ekki mörg ár eftir. Ég var sérstaklega að leita að hlutverki sem myndi passa mér vel. Ég var mjög hrifinn af því að fá hlutverk þar sem ég gæti líka verið að hjálpa yngri leikmönnum og þannig sáu Skagamenn þetta fyrir sér.
Þeir voru mjög fagmannlegir í öllu sínu, settu mikla pressu. Ég er í raun og veru með miklar tengingar upp á Skaga, hef spilað með Skagastrákum í félagsliði og landsliði. Ég var með Gulla Jóns að þjálfa mig þegar við fórum í fyrsta sinn upp í efstu deild á Selfossi, Hjörtur Hjartar kom þangað. Foreldrar mínir eiga vinahóp uppi á Skaga sem er smá fótboltatengdur og það var mikið heyrt í mér. Það er líka mjög heillandi, þó á tímapunkti hafi þetta verið aðeins of mikið,“ sagði Guðmundur léttur.
Guðmundur segir allt líta mjög vel uppi á Skaga og að það hafi til að mynda komið á óvart hversu góðir margir af yngri leikmönnunum þar eru.
„Ég sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla. Ég er líka bara með þannig hungur og ég mun reyna að ýta við öllu eins og ég get, við erum með þannig karaktera og að sama skapi alla þessa ungu stráka, sem Skagamenn hafa unnið í að byggja á. Það eru orðnir það margir góðir ungir leikmenn að þetta er orðið mjög spennandi.“
