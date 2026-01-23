fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carrick: „Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði“

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 23. janúar 2026 19:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir Arsenal vera besta lið heims um þessar mundir og viðurkennir að það verði afar erfitt fyrir City að ná þeim í baráttunni um enska meistaratitilinn.

City hefur ekki unnið í síðustu fjórum leikjum í úrvalsdeildinni og tapaði um síðustu helgi 2-0 gegn Manchester United í nágrannaslag. Þar að auki tapaði liðið óvænt gegn Bodo/Glimt í Meistaradeildinni í miðri viku og hefur aðeins unnið tvo af síðustu sjö leikjum sínum.

Arsenal er hins vegar í frábæru formi, ósigraðir í 12 leikjum í öllum keppnum og eru með sjö stiga forskot á toppi deildarinnar.

„Þeir eru besta lið heims núna. Í deildinni, Meistaradeildinni og bikarkeppnum, þeir eru einfaldlega bestir,“ segir Guardiola.

Þrátt fyrir erfiðleikana segist Guardiola enn treysta sínum leikmannahópi fullkomlega og vonast til að City geti sett pressu á Arsenal í toppbaráttunni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Carrick: „Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði“
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Guðmundur fór á framandi slóðir sem komu á óvart – „Einhver besti maður sem ég hef kynnst“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Arsenal virkjar samtalið – Starfsmaður félagsins hefur áður fengið hann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta eru breytingarnar sem Carrick hefur innleitt á skömmum tíma á Old Trafford
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Arsenal óttast ástandið á Kai Havertz

Mest lesið

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði

Nýlegt

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Mikil vonbrigði í Malmö
Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið
Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður

Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot

Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Þessir fjórir miðjumenn á lista United til að fylla skarð Casemiro
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður

Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Staðfestir að faðir sinn hafi fallið frá í vikunni

Staðfestir að faðir sinn hafi fallið frá í vikunni
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Fyrsta félagið sem orðað er við Casemiro – United telur að hann sé að skrifa undir á öðrum stað
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru

Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Hvað er að hjá Haaland?
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Högg fyrir Tottenham
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal

Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Stóri Ange landaði nýju starfi

Stóri Ange landaði nýju starfi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
United sendir fyrirspurn til Barcelona – Gætu fengið samkeppni frá botnliðinu
433Sport
Í gær

Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu

Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
433Sport
Í gær
Gaf leikmönnum frí fyrir átökin gegn United um helgina
433Sport
Í gær
Lærisveinar Freys komu þrisvar til baka – Sterkur sigur Villa í Tyrklandi
433Sport
Í gær

Leikmaður United sem komst í fréttirnar vegna furðulegra ummæla Amorim á förum

Leikmaður United sem komst í fréttirnar vegna furðulegra ummæla Amorim á förum
433Sport
Í gær

Ungur maður bráðkvaddur í miðjum leik í gær – „Þetta var svo skyndilegt, það var enginn tími fyrir neitt“

Ungur maður bráðkvaddur í miðjum leik í gær – „Þetta var svo skyndilegt, það var enginn tími fyrir neitt“
433Sport
Í gær
Tæpur hálfur milljarður í vaskinn ef allt fer á versta veg
433Sport
Í gær
Undirstrikar ótrúlegan styrk ensku úrvalsdeildarinnar