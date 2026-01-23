Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir Arsenal vera besta lið heims um þessar mundir og viðurkennir að það verði afar erfitt fyrir City að ná þeim í baráttunni um enska meistaratitilinn.
City hefur ekki unnið í síðustu fjórum leikjum í úrvalsdeildinni og tapaði um síðustu helgi 2-0 gegn Manchester United í nágrannaslag. Þar að auki tapaði liðið óvænt gegn Bodo/Glimt í Meistaradeildinni í miðri viku og hefur aðeins unnið tvo af síðustu sjö leikjum sínum.
Arsenal er hins vegar í frábæru formi, ósigraðir í 12 leikjum í öllum keppnum og eru með sjö stiga forskot á toppi deildarinnar.
„Þeir eru besta lið heims núna. Í deildinni, Meistaradeildinni og bikarkeppnum, þeir eru einfaldlega bestir,“ segir Guardiola.
Þrátt fyrir erfiðleikana segist Guardiola enn treysta sínum leikmannahópi fullkomlega og vonast til að City geti sett pressu á Arsenal í toppbaráttunni.