Fyrsta félagið sem orðað er við Casemiro – United telur að hann sé að skrifa undir á öðrum stað

LA Galaxy er meðal þeirra félaga sem hafa sýnt áhuga á að fá miðjumanninn Casemiro frá Manchester United.
Brasilíumaðurinn, sem er 33 ára gamall, hefur flýtt tilkynningu sinni um að hann hyggist ljúka ferli sínum á Old Trafford og er talið innan raða United að hann sé nálægt því að ná samkomulagi um samning við næsta félag sitt.
Casemiro hefur vakið áhuga víða, meðal annars frá félögum í Sádi-Arabíu, heimalandi sínu Brasilíu og í bandarísku MLS-deildinni.
Í aðdraganda Heimsmeistaramótsins í sumar eru nokkur MLS-félög að kanna markaðinn í Evrópu, sérstaklega leikmenn sem eru fáanlegir á frjálsri sölu, með það að markmiði að auka gæði deildarinnar, efla fótboltann á grasrótarstigi og styrkja tekjugrundvöllinn.
Manchester United hafði möguleika á að virkja aukár í samningi Casemiro, en samkvæmt Daily Mail óskaði leikmaðurinn sjálfur eftir skýrleika um framtíð sína gagnvart stuðningsmönnum.
Brottför hans fellur að umfangsmikilli endurnýjun á miðjunni hjá United, þar sem allt að fjórir nýir leikmenn gætu bæst í hópinn í sumar. Elliot Anderson hjá Nottingham Forest og Carlos Baleba hjá Brighton eru sagðir efstir á óskalistanum.