Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United

Roma og nokkur önnur evrópsk félög eru enn í baráttunni um að fá sóknarmanninn Joshua Zirkzee frá Manchester United. Þetta kemur fram hjá þýska blaðamanninum Florian Plettenberg, sem er vel tengdur félagaskiptamálum í Evrópu.
Zirkzee, sem er 24 ára gamall og landsliðsmaður Hollands, hefur verið í umræðunni varðandi möguleg félagaskipti undanfarna mánuði. Sóknarmaðurinn gekk til liðs við Manchester United með miklar væntingar, en framtíð hans hjá félaginu virðist nú óviss.
Samkvæmt fréttum fylgjast nokkur félög grannt með stöðu Zirkzee og eru reiðubúin að gera tilraun til að fá hann til liðs við sig, annaðhvort með varanlegum kaupum eða á láni. Roma er meðal þeirra liða sem hafa sýnt mestan áhuga og leita að styrkingu í fremstu víglínu.
Zirkzee er öflugur sóknarmaður sem hefur reynslu bæði úr ensku úrvalsdeildinni og á alþjóðavettvangi. Næstu vikur gætu reynst afgerandi varðandi framtíð hans, þar sem Manchester United þarf að taka ákvörðun um hvort félagið vilji halda honum eða leyfa honum að leita nýrra tækifæra annars staðar.