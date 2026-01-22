Undirstrikar ótrúlegan styrk ensku úrvalsdeildarinnar

Sigrar Liverpool og Chelsea í Meistaradeild Evrópu í gær hafa skapað fordæmalausa stöðu fyrir ensk félög í keppninni, en vakin er athygli á þessu í erlendum miðlum í dag.
Liverpool vann öruggan 3-0 sigur á Marseille á Stade Velodrome. Chelsea vann þá 1-0 sigur á Pafos á Stamford Bridge.
Með sigrunum eru bæði félög komin í efstu átta sæti keppninnar, sem tryggir beint sæti í 16-liða úrslitum. Þar eru þau í félagsskap Arsenal, sem hefur unnið alla sjö leiki sína, auk Tottenham og Newcastle.
Manchester City er sem stendur utan efstu átta eftir óvænt 3-1 tap gegn Bodo/Glimt, en getur enn tryggt sér beint sæti í 16-liða úrslitum með sigri á Galatasaray í lokaumferðinni. City er þó þegar búið að tryggja sér sæti í umspili.
Alls hafa sex ensk lið tryggt sér sæti í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar, sem hefur aldrei gerst áður og undirstrikar yfirburði ensku úrvalsdeildarinnar.
Staðan er þó afar jöfn og lokaumferðin næsta miðvikudag gæti hrist verulega upp í töflunni.