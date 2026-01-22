Horfa til hollenska landsliðsmannins eftir að Guehi fór í City

fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Eltast við enska landsliðsmanninn vegna meiðsla

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 15:30

Lesa nánar

Liverpool hefur áhuga á miðverðinum Micky van de Ven, sem leikur með Tottenham Hotspur og hollenska landsliðinu. Van de Ven, sem er 24 ára gamall, á enn eftir að skrifa undir nýjan samning við Spurs og hefur það vakið áhuga annarra stórliða í ensku úrvalsdeildinni.

Hollendingurinn gekk til liðs við Tottenham frá Wolfsburg sumarið 2023 og hefur síðan verið lykilmaður í vörn liðsins. Hann hefur vakið mikla athygli fyrir hraða sinn, styrk og öryggi í varnarleiknum, og er talinn einn öflugasti miðvörður deildarinnar.

Samkvæmt Daily Mail fylgist Liverpool grannt með stöðu mála hjá Tottenham og gæti nýtt sér það ef samningsviðræður ganga ekki upp.

Liverpool er talið vera á höttunum eftir að styrkja varnarlínuna fyrir komandi tímabil og gæti Van de Ven verið mikilvæg viðbót við lið Arne Slot, sérstaklega með tilliti til framtíðaruppbyggingar liðsins. Liverpool hafði lengi viljað fá Marc Guehi sem fór að lokum til Manchester City.

Tottenham vill þó halda leikmanninum og mun líklega reyna að tryggja honum nýjan samning á næstu mánuðum.

