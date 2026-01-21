Lögreglan leitar að manni sem kveikti í Cristiano Ronaldo

Lögregla á Madeira leitar nú að skemmdarvargi sem kveikti í styttu af Cristiano Ronaldo á heimseyju knattspyrnustjörnunnar og birti myndband af furðulegu athæfi sínu á samfélagsmiðlum.
Ungur maður, sem virtist ósnyrtilegur til fara, tók sjálfan sig upp þar sem hann hellti eldfimum vökva yfir bronsstyttu af fyrrverandi leikmanni Manchester United og Real Madrid, áður en hann kveikti í henni með kveikjara.
Þegar logarnir tóku að breiðast út um styttuna og voru við það að ná í húfu sem hann var með á höfðinu, steig hann til baka til að forðast hættu.
Í framhaldinu tók hann að dansa villtan dans við rapp-tónlist sem ómaði úr hátalara sem hann hafði meðferðis. Myndbandið var tekið snemma á þriðjudagsmorgni við CR7-safnið í höfuðborg Madeira, Funchal, sem er helgað ferli Ronaldo, og var birt á Instagram-reikningi hans þar sem hann hefur um 1.000 fylgjendur.
Með myndbandinu birti hann einnig dularfull skilaboð þar sem stóð. „Þetta er síðasta viðvörun Guðs.“
Ekki liggur strax fyrir hvort styttan hafi orðið fyrir varanlegum skemmdum. Hún var flutt á núverandi stað árið 2016 eftir að hún hafði áður verið skemmd af stuðningsmönnum Lionel Messi.