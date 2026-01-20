Kemur félaga sínum til varnar eftir erfiða mánuði í London

Gabriel Jesus kom liðsfélaga sínum í sókninni hjá Arsenal, Viktor Gyokeres, til varnar fyrir leik kvöldsins gegn Inter í Meistaradeildinni.
Gyokeres var keyptur til Arsenal frá Sporting á mikinn pening í sumar eftir að hafa raðað inn mörkum í Portúgal. Svíinn hefur ekki beint haldið uppteknum hætti í ensku úrvalsdeildinni.
„Hann er frábær leikmaður,“ sagði Jesus, sem hefur upplifað tímana tvenna hjá Arsenal sjálfur, um Gyokeres.
„Ég hef sjálfur verið í þessari stöðu og veit hvað þetta getur verið erfitt. Leikmannahópurinn stendur þétt við bakið á honum.“
Arsenal nægir stig í leiknum á eftir til að tryggja sig áfram í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar.