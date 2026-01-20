David Beckham virkaði bugaður þegar hann mætti í viðtal í morgun – Nokkrum klukkustundum eftir að sonur hans urðaði yfir þau

David Beckham sást opinberlega í fyrsta sinn síðan sonur hans, Brooklyn Beckham, birti harðorða yfirlýsingu um fjölskyldudeiluna sem hefur geisað innan Beckham-fjölskyldunnar.
Beckham var viðstaddur World Economic Forum í Davos í dag, þar sem hann tók þátt í viðtali og ljósmyndatöku.
Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn, sem er 50 ára, virtist þreytulegur á svip þegar hann mætti í viðtal á hlaðvarpinu Radio Davos, í þætti sem ber heitið Re-thinking með vísindahöfundinum Adam Grant.
Þema fundarins í Davos í ár er „andi samtals“, en viðtalið við Beckham á að fjalla um seiglu, mistök, eftirsjá og vonbrigði, sem margir telja óhjákvæmilega tengjast erfiðri stöðu hans í einkalífinu. Þátturinn á að birtast á miðvikudag.
Brooklyn, 26 ára, birti á mánudagskvöld sex blaðsíðna yfirlýsingu á Instagram þar sem hann sagði að hann hefði engan áhuga á að sættast við fjölskyldu sína og væri loks að standa með sjálfum sér. Hann hélt því fram að hann hefði lengi verið „stjórnað“ af fjölskyldu sem setti ímynd og opinbera kynningu ofar öllu öðru.
Brooklyn og eiginkona hans, Nicola Peltz, 31 árs, hafa haldið sig fjarri öllum helstu fjölskylduviðburðum undanfarna mánuði, þar á meðal 50 ára afmæli Davids og riddaratign hans. Brooklyn sakaði einnig móður sína, Victoriu Beckham, um að hafa hætt við að sauma brúðarkjól Nicolu á elleftu stundu og jafnframt „rænt“ fyrsta brúðardansinum, sem varð til þess að þau endurnýjuðu heit sín án fjölskyldunnar á síðasta ári.