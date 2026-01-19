Sjáðu nýjustu sprengjuna sem var varpað í stríðinu innan Beckham-fjölskyldunnar

Nicola Peltz, eiginkona Brooklyn Beckham, virðist hafa sett like við fjölda athugasemda á samfélagsmiðlum sem tengjast meintu ósætti milli Brooklyn og foreldra hans, David og Victoriu Beckham.
Undanfarið hafa breskir miðlar fjallað mikið um stirð samskipti innan Beckham-fjölskyldunnar. Samkvæmt Daily Mail eiga að hafa átt sér stað orðaskipti milli lögfræðinga Brooklyn annars vegar og foreldra hans hins vegar, þar sem Brooklyn á að hafa óskað eftir því að foreldrar hans hefðu ekki samband við sig né tjáðu sig opinberlega um hann.
Á samfélagsmiðlum hefur Nicola nú verið sögð hafa sett like við athugasemdir sem styðja Brooklyn og gagnrýna fjölskylduna. Ein þeirra hljóðaði svona: „Enginn slítur sambandinu við foreldra sína án gildrar ástæðu“.
Deilan hefur vakið mikla athygli og umtal, en hvorki Brooklyn né foreldrar hans hafa tjáð sig opinberlega um stöðu mála.