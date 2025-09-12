Ólgusjór í Kópavogi og spjótin beinast að Halldóri – Nýr samningur og markvörður liðsins sendir pillu á stuðningsmenn

Það logar allt í græna hluta Kópavogs, stuðningsmenn Breiðabliks eru ósáttir með gengi karlaliðs félagsins og formaður knattspyrnudeildar reynir að slökkva bálið með því að svara fyrir hlutina.
Stuðningsmenn Breiðabliks misstu margir hreinlega vitið í gær þegar liðið tapaði 3-0 á Akranesi gegn neðsta liða deildarinnar, ekki var það bara tapið heldur sú staðreynd að liðið á varla nokkurn möguleika á að berjast við efstu lið deildarinnar.
Spjótin eru farin að beinast að Halldóri Árnasyni, þjálfara liðsins. Breiðablik hefur frá því í júlí átt í stökustu vandræðum með að vinna leiki og hefur ekki unnið leik þar síðan 19. júlí gegn Vestra. Sex deildarleikir í röð án sigurs.
Á meðan þetta slæma gengi í deildinni hefur verið í gangi ákvað félagið að framlengja við Halldór. Sá samningur er umdeildur á meðal stuðningsmanna en einnig meðal æðstu ráðamanna Breiðabliks, samkvæmt heimildum 433.is. Halldór hefur hins vegar unnið frábært starf í Smáranum, fyrst sem aðstoðarmaður Óskars Hrafns Þorvaldssonar og síðan sem þjálfari liðsins.
Samkvæmt heimildum 433.is voru það tveir aðilar úr meistaraflokksráði karla sem ákváðu að gefa Halldóri nýjan samning til ársins 2028, aðrir voru ekki með í ráðum þegar þetta gengið var frá því. Alfreð Finnbogason tæknilegur ráðgjafi félagsins og Tanja Tómasdóttir, framkvæmdarstjóri félagsins voru meðal annars ekki með í ráðum. Hefur þetta vakið furðu æðstu ráðamanna í Smáranum.
Framkvæmdarstjórinn var samkvæmt heimildum 433.is ósátt með málið og hvernig að því var staðið, lét hún þá óánægju í ljós við annan aðilinn sem sá um að framlengja samning Halldórs. Er þetta hlutur sem stuðningsmenn Breiðabliks ræða nú mikið á opinberum vettvangi.
Halldór gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum á síðustu leiktíð og kom liðinu í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á dögunum þar sem 500 milljónir koma inn í reksturinn.
Stuðningsmenn láta í sér heyra:
Í Facebook hópi stuðningsmanna Breiðabliks láta margir í sér heyra. „Þegar illa gekk hjá Óskari og liðið náði ekki í úrslit, voru þeir samt að spila skemmtilegan sóknarbolta og það var gaman að horfa á liðið. Núna er þetta algjört þrot – leiðinlegasta liðið í deildinni að horfa á. Svo þegar svona illa fór að ganga, var þjálfarinn kallaður á fund og boðinn nýr samningur til 2028. Hvað lá á hann var með samning út næsta tímabil?,“ skrifar Bjarni Antonsson um málið.
Gunnar Breiðfjörð tekur í svipaðan streng en Flosi Eiríksson formaður knattspyrnudeildar svarar honum. „Er það þín skoðun að þjálfarinn sem gerði okkur að Íslandsmeisturum í fyrra og erum búinn að koma liðinu í Sambandsdeildina ,,ráði ekki við starfið“ ?,“ skrifar Flosi.
Brynjar Atli Bragason markvörður liðsins blandar sér svo í málið. „Væri ekki tilvalið að skella sér á völlinn það sem eftir er af tímabilinu og styðja við bakið á liðinu? Annars er ég þakklátur fyrir alla þá 40 sem mættu úr næst-stærsta bæjarfélagi landsins og studdu okkur í kvöld,“ skrifar Brynjar og ljóst að þessi pilla gæti farið öfugt ofan í marga stuðningsmenn liðsins en leikurinn gegn ÍA hófst klukkan 17:00 á Akranesi, því ljóst að margir voru enn fastir í vinnu.