Liverpool staðfestir kaup á tæpa 7 milljarða

Milos Kerkez er formlega genginn í raðir Liverpool frá Bournemouth.

Englandsmeistararnir greiða 40 milljónir punda fyrir vinstri bakvörðinn, sem var frábær á síðustu leiktíð.

Ungverjinn er þriðji leikmaðurinn sem Liverpool fær til sín í sumar, á eftir þeim Florian Wirtz og Jeremie Frimpong sem komu frá Bayer Leverkusen.

„Það er heiður fyrir mig að ganga til liðs við stærsta félag á Englandi,“ sagði Kerkez eftir undirskrift.

We have completed the signing of Milos Kerkez from AFC Bournemouth 🔴

— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025