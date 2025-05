Stuðningsmenn United hittu Amorim á óvæntum stað í morgun

Ruben Amorim stjóri Manchester United er búin að pumpa í vöðvana fyrir kvöldið þegar lærisveinar hans mæta Tottenham í úrslitum Evrópudeildarinnar.

Úrslitaleikurinn fer fram í Bilbao á Spáni en Manchester liðið kom til borgarinnar í gærkvöldi.

Amorim vaknaði snemma í morgun þar sem hann skellti sér í ræktina til að drepa tíma fram að leiknum.

„Pabbi fór í ræktina í morgun og rakst á sérstakan gest,“ sagði einn stuðningsmaður United sem mættur er til Spánar.

Ekki er líklegt að margir stuðningsmenn United hafi skellt sér í ræktina í morgun þar sem mikil ölvun var í borginni í nótt.

Þá brutust út harkaleg slagsmál í Bilbao seint í nótt þar sem stuðningsmenn United og Tottenham tókust á.

