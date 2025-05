Arsenal hefur viðræður um leikmann Real Madrid

Arsenal hefur hafið viðræður um Rodrygo, leikmann Real Madrid.

Brasilíski kantmaðurinn hefur verið orðaður frá Real Madrid undanfarna daga, en ekki er víst að hann verði í stóru hlutverki undir stjórn Xabi Alonso á Santiago Bernabeu.

Það er útlit fyrir að Arsenal muni hafna í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar þriðja árið í röð og fór liðið þá í undanúrslit Meistaradeildarinnar í vor. Má búast við því að liðið verði styrkt nokkuð vel í sumar til að taka næsta skref.

Ljóst er að hinn 24 ára gamli Rodrygo gæti reynst frábær fengur fyrir Skytturnar, en hann hefur verið í sex ár hjá Real Madrid.

🚨🆕 BREAKING | Understand Arsenal are now seriously considering a transfer for #Rodrygo!

Talks have begun behind the scenes. The 24-year-old is a potential departure candidate at Real Madrid.

