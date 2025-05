Umboðsmaður Klopp slekkur í nýjustu kjaftasögunum

Umboðsmaður Jurgen Klopp þvertekur fyrir það að kappinn sé að taka við sem stjóri Roma.

Klopp hætti með Liverpool fyrir ári síðan og gerðist yfirmaður íþróttamála hjá Red Bull og þeirra félögum.

Klopp virðist ekki ætla í þjálfaragallann á næstunni en Roma hefur verið að leita að eftirmanni Claudio Ranieri.

„Fréttir um að Klopp taki við Roma eru ekki réttar,“ sagði umboðsmaður hans.

Klopp var búinn á því eftir að hafa stýrt Liverpool um langt skeið og vill frekar starfa á bak við tjöldin.

🚨 Jürgen Klopp’s agent Mark Kosicke: “Reports on Klopp becoming new AS Roma manager are not true”, told @winwinallsports. pic.twitter.com/281AAv4i8Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025