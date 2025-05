Ungur maður varð að hetju eftir að hafa framið glæp fyrir framan heimsbyggðina – Sjáðu hvað gerðist

Ungur maður vakti athygli á föstudag er Manchester United heimsótti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Um var að ræða gríðarlega mikilvægan leik fyrir Chelsea sem vann viðureignina 1-0 með marki Marc Cucurella.

Chelsea reyndi að tefja leikinn á lokamínútunum og einn ónefndur aðili hjálpaði liðinu í uppbótartíma.

Ungur maður hljóp inn á völlinn til að tefja leikinn enn frekar áður en hann var keyrður niður af öryggisvörðum vallarins.

Maðurinn virðist ekki hafa slasast illa en honum var fagnað af stuðningsmönnum Chelsea sem vildu ekkert meira en þrjú stig í þessum leik.

Myndband af þessu má sjá hér.

Great fucking commitment from this Chelsea fan. Just taken years worth of bans and a massive fine to see Chelsea back in the Champions league😭😭😭😭 pic.twitter.com/5MIOVaURap

— Swearing Sports News (@SwearingSport) May 16, 2025