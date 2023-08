Er allt að fara í háaloft á Anfield? – Því er haldið fram að Mo Salah vilji fara

Fjölmiðlar í Mið-Austurlöndum halda því fram að Mohamed Salah hafi mögulega á því að fara frá Liverpool í sumar.

Segir í fréttum að hann hafi látið aðila í Sádí Arabíu kanna áhugann á sér þér með möguleika á því að fara þangað áður en glugginn lokar.

Fjármunirnir sem leikmenn geta aflað í Sádí Arabíu eru slíkir að margir leikmenn heillast af því.

Neymar, Karim Benzema og fleiri stór nöfn hafa farið til Sádí í sumar en Cristiano Ronaldo opnaði dyrnar í upphafi árs með því að fara þangað.

Ljóst er að fjöldi félaga í Sádí Arabíu hefði áhuga á því að fá Salah en það verður að teljast ólíklegt að Liverpool selji hann.

Salah lagði upp mark í leik gegn Chelsea um helgina en var svo tekinn af velli og var lítið hrifin af þeirri ákvörðun Jurgen Klopp.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mo Salah has reportedly authorised Saudi Arabian representatives to open negotiations with Liverpool over a potential transfer THIS summer. 🇪🇬🇸🇦🤯

(Source: @alkasschannel) pic.twitter.com/puV81UrpsY

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 15, 2023