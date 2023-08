West Ham að gefast upp á Maguire

West Ham er við það að gefast upp á Harry Maguire en viðræður við hann hafa tekið lengri tíma en félagið hafði vonast eftir.

United er búið að taka 30 milljóna punda tilboði United í Maguire.

Maguire hefur hins vegar ekki viljað samþykkja allt enda lækka laun hans nokkuð við skiptin.

Ljóst er að Erik ten Hag ber lítið traust til Maguire og svipti hann meðal annars fyrirliðabandinu á dögunum.

West Ham er byrjað að skoða aðra kosti ef Maguire tekur ekki ákvörðun á allra næstu dögum um hvað hann ætli sér að gera.

Maguire er í leikmannahóp United sem er nú að berajst við Wolves í fyrsta leik tímabilsins.

🚨 | West Ham have started to look at alternative targets as doubts grow as to whether they will sign Harry Maguire. The deal is now in the balance, with West Ham impatient at the length of time it is taking. [@JBurtTelegraph] pic.twitter.com/iaUqL3udml

— UtdDistrict (@UtdDistrict) August 14, 2023