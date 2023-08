Sjáðu svakalegan sprett frá leikmanni Chelsea – Varnarmenn Liverpool réðu alls ekki við hann

Nicolas Jackson átti góðan leik fyrir Chelsea í dag sem mætti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Jackson spilaði allan leikinn í fremstu víglínu og var nálægt því að tryggja liðinu sigur undir lokin.

Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en bæði mörkin voru skoruð í fyrri hálfleik.

Undir lok leiks átti Jackson frábæran sprett og lagði boltann á Mikhaylo Mudryk sem gat skorað.

Sprettinn má sjá hér.

Nicolas Jackson😍

A certain Havertz would have ran around in circles and dropped like a fairy😂

pic.twitter.com/kebG3Cishi

— CFCMusti (@CFCMusti) August 13, 2023