Sjáðu atvikið umdeilda á Stamford Bridge – Átti Liverpool að fá víti?

Það var fjör á Stamford Bridge í dag er Chelsea fékk lið Liverpool í heimsókn í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar.

Bæði lið gáfu ekkert eftir í dag en gestirnir frá Liverpool tóku forystuna er Luis Diaz skoraði sendingu frá Mohamed Salah.

Nýi maðurinn í vörn Chelsea, Axel Disasi, sá um að jafna metin fyrir lok fyrri hálfleiks og staðan orðin 1-1.

Fleiri mörk voru ekki skoruð en liðin fengu nóg af færum til að skora sigurmarkið.

Liverpool vildi til að mynda fá vítaspyrnu í seinni hálfleik vegna hendi innan teigs en ekkert varð úr því.

Hér má sjá atvikið umtalaða.

HOW ON EARTH IS THAT NOT A PENALTY ON JACKSON pic.twitter.com/aFWGde2ZVe

— Eggert Unnar (@EggertUS) August 13, 2023