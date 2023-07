Sjáðu ótrúlega frammistöðu Messi í nótt – Skoraði tvö og lagði upp

Hinn magnaði Lionel Messi hélt áfram að láta til sín taka í öðrum leik sínum fyrir bandaríska liðið Inter Miami.

Liðið mætti Atlanta í bikarkeppni MLS-liðs og liða í mexíkósku deildinni. Hann hafði skorað sigurmarkið gegn Cruz Azul í sömu keppni á dögunum.

Messi skoraði tvö mörk fyrir Inter Miami í nótt og lagði upp annað. Mögnuð frammistaða.

Messi gekk í raðir Inter Miami í sumar frá Paris Saint-Germain, en samningur hans þar var runninn út.

Hér að neðan má sjá tilþrif Messi í nótt.

A joy to watch—unless you're a defender.

