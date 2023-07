Pressaði á Kim Kardashian og heimtaði að fá svör – Sjáðu myndbandið

YouTube stjarnan iShowSpeed hitti stórstjörnuna Kim Kardiashian á dögunum en þau voru saman í Japan.

Speed eins og hann er kallaður var þar til að horfa á Cristiano Ronaldo spila með Al-Nassr en Ronaldo er hans uppáhalds fótboltamaður.

Kardashian var þar ásamt börnum sínum en hún var nýlega búin að horfa á leik Lionel Messi fyrir Inter Miami.

Speed sýndi enga miskunn og bað Kardashian um að velja á milli Ronaldo og Messi sem eru tveir af bestu fótboltamönnum sögunnar.

,,Báðir,“ sagði Kardashian en Speed er á því máli að Ronaldo sé mun betri leikmaður og hafi alltaf verið.

Myndbandið skemmtilega má sjá hér.

🚨| BREAKING: Speed meets Kim Kardashian at the PSG vs Al-Nassr game pic.twitter.com/KcEZAxQ576

— Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) July 25, 2023