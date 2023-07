Henderson staddur í Króatíu að skrifa undir samninginn

Jordan Henderson er þessa stundina að skrifa undir samning við sádi-arabíska félagið Al Ettifaq.

Það er félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem segir frá þessu.

Skiptin hafa legið í loftinu en Henderson er auðvitað fyrirliði Liverpool.

Hann hækkar laun sín úr 200 þúsund pundum á viku í 700 þúsund pund með skiptunum til Sádí og fetar í fótspor fjölda stjarna sem hefur haldið í deildina þar í landi í sumar.

Henderson hefur spilað hátt í 500 leiki á 12 árum hjá Liverpool.

Al Ettifaq æfir nú í Króatíu og er Henderson þar að skrifa undir.

Jordan Henderson, new Al Ettifaq player as contracts are being signed right now.

Henderson is in Croatia @ Al Ettifaq’s camp to complete his move on three year deal.

It’s the end of an era at #LFC after 492 apps, 39 goals, 74 assists, 8 trophies.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023