Viðbrögð stjarnanna vekja mikla athygli: Ein missti sig en hin áttaði sig ekki á hlutunum – Sjáðu myndbandið umtalaða

Eins og margir hafa séð þá var Lionel Messi hetjan fyrir Inter Miami gegn Cruz Azul á föstudagsnótt.

Messi skoraði sigurmark Miami í 2-1 sigri en hann kom inná sem varamaður og gerði sigurmarkið úr aukaspyrnu í uppbótartíma.

David Beckham, eigandi Miami, sást tárast í stúkunni eftir mark Messi sem var afskaplega fallegt.

Vinkonurnar og stórstjörnurnar Serena Williams og Kim Kardashian voru einnig í stúkunni og sáu markið.

Serena öskraði einfaldlega ‘Vá!’ og náðist það á upptöku en Kim virtist ekki alveg átta sig á því hvað væri í gangi sem margir höfðu gaman að.

Myndband af þessu má sjá hér.

The reaction of Kim Kardashian, Selena Williams, Beckham and his family to Messi Free-Kick 😍

