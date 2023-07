Hákon Arnar með þrennu í fyrri hálfleik í fyrsta leiknum fyrir Lille – Sjáðu mörkin hans

Hákon Arnar Haraldsson var stórkostlegur í sínum fyrsta leik fyrir franska félagið Lille.

Lille spilaði við Cercle Brugge frá Belgíu en með því félagi lék til dæmis Eiður Smári Guðjohnsen um tíma.

Hákon er nýgenginn í raðir Lille frá FC Kaupmannahöfn og fékk að byrja í sannfærandi sigri.

Lille er mun sterkara lið og sýndi það í dag en lokatölur voru 7-2 fyrir þeim frönsku.

Hákon gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í fyrri hálfleik en var svo tekinn af velli í byrjun þess síðari.

Staðan var 5-2 fyrir Lille í fyrri hálfleiknum og voru tvö mörk skoruð til viðbótar í þeim seinni.

Two goals from 🇮🇸Hákon Haraldsson just 15 minutes into his unofficial debut for Lille.

From one end to the other in no time.#fcklive #LOSCpic.twitter.com/rWwhFKLRTG

— Danish Scout (@DanishScout_) July 22, 2023