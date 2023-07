Bilun í beinni: Messi spilaði sinn fyrsta leik í nótt og skoraði þetta rosalega mark – Beckham fór að gráta

Lionel Messi er mættur til Bandaríkjanna og það með stæl, hann skoraði sigurmark fyrir Inter Miami á 94 mínútu í nótt.

Inter Miami mætti þá Cruz Azul í fyrsat leik kauða og var staðan 1-1 þegar Messi fékk aukaspyrnu.

Inter Miami fékk aukaspyrnu á 94 mínútu sem snillingurinn Messi tók og skoraði. Eigandi Inter Miami, sjálfur David Beckham brast í grát.

Hann hamraði honum í netið eins og sjá má hér að neðan.

The score is 1-1. It's the 94th minute. It's Leo Messi's debut for Inter Miami and he does this. 🐐🇺🇸🦩 pic.twitter.com/e7qYS8ktXL

