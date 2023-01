Byrjunarlið Íslands gegn Svíþjóð – Gudjohnsen leiðir framlínuna

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu leikur æfingaleiki gegn Svíþjóð í kvöld. Leikar hefjast klukkan 18:00 en spilað verður í Portúgal.

Byrjunarlið Íslands í leiknum er klárt Sveinn Aron Gudjohnsen leiði framlínu Íslands á meðan að Frederik Schram fær tækifæri í markinu.

Byrjunarliðið í heild sinni má sjá hér fyrir neðan:

🇮🇸 Byrjunarlið Íslands gegn Svíþjóð.

📺 Leikurinn hefst kl. 18:00 og verður í beinni útsendingu á Viaplay.

👇 Our starting lineup for the friendly against Sweden today.#fyririsland pic.twitter.com/lquKMiaCla

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) January 12, 2023