Áhrifavaldur fer nýjar leiðir í stuðningi við landsliðið – ,,Strippið fyrir Southgate“

Emily Black, Youtube-stjarna í Englandi, fer nýjar leiðir í stuðningi sínum við enska landsliðið fyrir úrslitaleik Evrópumótsins í kvöld.

Hún hvetur stelpur til að strippa fyrir Gareth Southate, landsliðsþjálfara. Hún birtir myndir af sér og notar myllumerkið #StripForSouthgate.

Færslan hefur fengið góð viðbrögð og fjöldi kvenna fer svipaðar leiðir í athugasemdakerfi hennar.

Úrslitaleikurinn í kvöld er á milli Englands og Ítalíu. Hann fer fram á Wembley í Lundúnum og hefst klukkan 19 að íslenskum tíma.

Boys, it’s time for the girls of our country to do our part 🤪 RT & drop your pics in an England kit below & if it comes home tomorrow let’s #StripForSouthgate!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/mzmCshJDPJ

— EMILY BLACK (@ItsEmilyBlackYT) July 10, 2021