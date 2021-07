Kippti leiknum úr sambandi þegar að Kane tók vítaspyrnuna

Skemmtilegt atvik átti sér stað í gærkvöld þegar að enskir stuðningsmenn höfðu komið saman til að horfa á landa sína keppa við Dani í undanúrslitum Evrópukeppninnar.

Einn áhorfendanna kippti óvart leiknum úr sambandi einmitt á þeirri stundu sem Kane átti að taka vítaspyrnu fyrir Englendinga.

Maðurinn varð vitanlega óvinsæll meðal ástríðufullra stuðningsmanna Englands.

Atvikið má sjá hér fyrir neðan.

This lad tripped over a wire just as Kane was about to take his penalty… 🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/2HwxzK2r2a

— SPORTbible (@sportbible) July 8, 2021