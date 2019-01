Stjörnustríð: „Stuðlaði að einelti, matarskorti og ráðskaðist með fólk“

Sjónvarpsmaðurinn Al Roker vandar stjörnutálgaranum Jillian Michaels ekki kveðjurnar eftir að sú síðarnefnda talaði vel og lengi um það í myndbandi á vef Women’s Health hvað ketó-mataræðið væri afleitt og í raun hættulegt.

„Ég skil þetta ekki. Af hverju ætti einhverjum að finnast þetta vera góð hugmynd?“ segir Jillian meðal annars í myndbandinu. Al fann sig knúinn til að svara Jillian á Twitter, en Al borðar eftir ketó-mataræðinu og líður vel.

So @JillianMichaels says #Keto is a bad idea. This from a woman who promoted on camera bullying , deprivation, manipulation and more weekly in the name of weight loss. Now those sound like bad ideas

— Al Roker (@alroker) January 10, 2019