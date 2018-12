Sjáðu jólakveðjuna frá Kevin Spacey sem neitheimar hafa tætt í sig

Bandaríski leikarinn Kevin Spacey hef­ur gefið út vægast sagt umdeilt (jóla)myndband sem karakt­er­inn Frank Und­erwood úr þátt­un­um Hou­se of Cards.

Þetta er í fyrsta sinn sem Spacey kem­ur op­in­ber­lega fram síðan í nóv­em­ber í fyrra en hann hef­ur verið sakaður um fjölda kyn­ferðis­brota. Í kjölfar þessara ásakana var hann rekinn úr sjónvarpsþáttunum frægu og var sjötta og síðasta þáttaröðin í miklu uppnámi á tímabili.

Í umræddu myndbandi neitar hann sök en á dögunum var leikarinn kærður fyr­ir kyn­ferðis­brot gagn­vart ung­lings­pilti á bar í rík­inu Massachusetts. Leikarinn mætir í dómsal þann 7. janú­ar vegna at­viks­ins sem er sagt hafa átt sér stað á eyj­unni Nantucket í júlí árið 2016.

Spacey er einnig sagður hafa áreitt fyrrum barnastjörnuna Anthony Rapp. Þá var Rapp um fjórtán ára gamall og þorði að segja sögu sína eftir að ásakanir á hendur kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein komu fram.

„Ég ætla svo sann­ar­lega ekki að gjalda einhvers sem ég gerði ekki,“ seg­ir Spacey í mynd­bandinu, sem sjá má að neðan.

Eins og má ímynda sér hafa netheimar logað eftir birtingu myndbandsins. Sumir urðu æfir á meðan margir voru hreinlega undrandi yfir skilaboðum Franks Underwood.

Síðan eru þeir sem stóðust auðvitað ekki mátið að gera grín að þessu.

Kevin spacey’s next video : pic.twitter.com/Ol77CWP9ys — Chuck Shreve (@ChuckChook) December 25, 2018

Lawyer: It’s going to be smart for you to stay out of the public eye, given the charges. Kevin Spacey: pic.twitter.com/sJ99gfYxaT — JamesWalrod (@Jamlouwal) December 25, 2018

Kevin Spacey definitely didn’t get less creepy. — andy lassner (@andylassner) December 25, 2018

Is Kevin Spacey using Donald Trump’s legal team now? — Jon Favreau (@jonfavs) December 24, 2018

That Kevin Spacey video is further proof that no matter how rich and famous you get you need at least 3 people in your life who have no problem saying to you… pic.twitter.com/mvbJkWywEa — W. Kamau Bell (@wkamaubell) December 24, 2018

EXCLUSIVE: Behind the scenes look at the making of the Kevin Spacey video pic.twitter.com/2k0rcDnGq1 — Carter Nixon (@CarterNixon) December 25, 2018

Kevin Spacey has become so deluded by Hollywood that he actually thinks because we like his evil character in a television show, we’re going to like him being evil in real life. I couldn’t imagine being so lost. — Bryant Mumbles (@bigtoonah) December 25, 2018